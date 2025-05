KÖLN (dpa-AFX) - Der Werbevermarkter Ströer ist wie erwartet mit einem leichten Umsatzplus und höherem Gewinn ins laufende Jahr gestartet. Der Umsatz legte im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 5 Prozent auf 475 Millionen Euro zu, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Köln mitteilte. Wachstumstreiber war das Kerngeschäft mit Außenwerbung. Hier legte der Erlös um 15 Prozent auf 210 Millionen Euro zu.

In der Mediensparte, zu der unter anderem das Onlineportal T-Online gehört, zog der Umsatz dagegen nur leicht an. Rückläufig war das Geschäft im Datensegment, zu dem zum Beispiel Statista gehört. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zog konzernweit um 8 Prozent auf 117 Millionen Euro an. Sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis verbuchte Ströer damit Rekordwerte.

Für Experten kommt der Anstieg nicht überraschend. Die von Bloomberg erfassten Analysten hatten mit einem Umsatz und operativen Gewinn in dieser Höhe gerechnet./zb/he