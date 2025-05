EQS-News: EDAG Engineering Group AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Umsatzentwicklung

Presse Information

EDAG Engineering Group AG:

Herausforderungen im Markt führen nach starkem Vorjahresquartal zu rückläufigem Q1-2025 Ergebnis Umsatz auf 192,6 Mio. EUR gesunken

Bereinigtes EBIT mit 1,6 Mio. EUR leicht positiv

Auftragsbestand leicht auf 406,5 Mio. EUR gestiegen Arbon, 08. Mai 2025 Die EDAG Group, einer der größten unabhängigen Engineering-Dienstleister der Automobilindustrie mit Experten in Mobility, Industry und Public Solutions, hat heute den Bericht über das erste Quartal 2025 veröffentlicht. Die bestehenden Unsicherheiten am Markt führen zu einer vorsichtigen Haltung unserer Kunden hinsichtlich Projektvergaben und damit zu einem rückläufigen Trend gegenüber dem umsatzstarken Vorjahreszeitraum. Mit einem Auftragseingang im Berichtszeitraum in Höhe von 229,7 Mio. Euro (Vorjahr: 271,1 Mio. Euro) verzeichnete der Auftragsbestand gegenüber Jahresende (31.12.2024: 361,4 Mio. Euro) zum 31. März 2025 einen Anstieg um 45,1 Mio. Euro auf 406,5 Mio. Euro. Die Umsatzerlöse liegen mit 192,6 Mio. Euro um 11,5 Prozent unter dem Vorjahresumsatz von 217,5 Mio. Euro. Alle Segmente sind aufgrund der angespannten Marktlage nicht gewachsen. Das bereinigte Konzern-EBIT liegt bei 1,6 Mio. Euro (Vorjahr: 13,4 Mio. Euro). Dies entspricht einer bereinigten EBIT-Marge von 0,8 Prozent (Vorjahr: 6,1 Prozent). Der Free Cash-Flow liegt bei 16,2 Mio. Euro (Vorjahr: 26,3 Mio. Euro). Zum 31. März 2025 beschäftigte die EDAG Group weltweit 8.949 Mitarbeitende (Vorjahr: 9.133 Mitarbeitende). "Trotz der aktuell unsicheren Marktlage sehen wir Wachstumspotentiale in unseren neuen Fokusindustrien. Unsere Expertise konnten wir bereits auf der diesjährigen Hannover Messe erfolgreich einem breiten Publikum präsentieren und viele erfolgsversprechende Kontakte knüpfen. Des Weiteren werden wir selbstverständlich die am Markt vorhandenen Möglichkeiten im Automotivbereich nutzen, um unseren Kunden z.B. bei der Reduzierung der Entwicklungszeiten signifikanten Mehrwert zu bieten", erklärt CEO Harald Keller. Die EDAG Group bestätigt ihre im März aufgestellte Prognose für das Jahr 2025.

Für das Geschäftsjahr 2025 wird weiterhin mit Herausforderungen gerechnet, die sich auch in der Ergebnisentwicklung widerspiegeln werden. Es wird von einem Rückgang der Umsätze sowie des bereinigten EBIT in der ersten Hälfte des Jahres 2025 ausgegangen. Erst in der zweiten Jahreshälfte wird eine zunehmende Erholung des Marktes erwartet. Die Prognose ist neben den Chancen auch mit Risiken verbunden, die sich vor allem durch die weitergehenden Marktdynamiken und geopolitische Unsicherheiten für unsere Kunden und daraus abgeleitet für uns ergeben. Für den Umsatz wird ein Rückgang von bis zu rund 8 Prozent erwartet.

Die bereinigte EBIT-Marge wird auf einem positiven Ergebnisniveau bis rund 3 Prozent prognostiziert

Über die EDAG Group Die EDAG Group ist ein global führender, unabhängiger Engineering-Dienstleister der Mobilitätsindustrie mit Experten in Mobility, Industry und Public Solutions und verbindet exzellente Ingenieurskunst mit neuesten Technologietrends. Mit einem interdisziplinären Team von rund 9.000 Expertinnen und Experten realisiert die EDAG Group in ihrem globalen Netzwerk von rund 70 Standorten Projekte für die Automobilindustrie sowie weitere Branchen u.a. Halbleiter, Chemie, Defence und Medical Devices. Mit über 55 Jahren Erfahrung im Engineering deckt die EDAG Group mit dem ihr eigenen 360-Grad-Entwicklungsansatz das gesamte Spektrum moderner Mobilität ab und vereint dabei innovative Technologien und zukunftsweisende Konzepte. Die EDAG Group entwickelt industrieübergreifend Produkte und Produktionsfabriken und -anlagen, die alle fertigungsrelevanten Prozesse optimal berücksichtigen und ganzheitlich vernetzen. Innovative Strategien, Datenvernetzung und eine digitale Infrastruktur rückt das Unternehmen auch in den Mittelpunkt seiner branchenübergreifenden Entwicklungslösungen, etwa für den öffentlichen Sektor. Der interdisziplinäre Ansatz und ein starkes Partnernetzwerk ermöglichen ein optimales Kundenerlebnis für einen Kundenstamm aus weltweit führenden Unternehmen. Das seit 2015 börsennotierte Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 822 Millionen Euro. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite der EDAG Group: http://www.edag.com Pressekontakte: Public Relations Felix Schuster

Head of Marketing & Communications

Mobil : +49 (0) 173 - 7345473

Mail: pr@edag.com

www.edag.com Investor Relations Christian Schütze

Head of Investor Relations

Telefon: +49 (0) 611- 7375 360

Mobil : +49 (0) 175- 8020 226

Mail: ir@edag-group.ag

www.edag.com Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen



Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen der EDAG-Konzernleitung sowie den ihr derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren; sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. EDAG übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.



