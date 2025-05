© Foto: Christophe Gateau - dpa

Die Absatzkrise von Tesla weitet sich aus: In Europas Kernmärkten brechen die Verkaufszahlen weiter ein - und auch in China sinken die Auslieferungen zum siebten Mal in Folge.Tesla hat ein Problem - und es wird mit jedem Monat sichtbarer. In einem Marktumfeld, in dem sich Elektroautos wachsender Nachfrage erfreuen, erlebt der US-Hersteller in Europa einen beispiellosen Einbruch. Im April 2025 gingen die Tesla-Verkäufe in zahlreichen europäischen Kernmärkten deutlich zurück - trotz der Einführung eines überarbeiteten Model Y, das eigentlich neuen Schwung bringen sollte. In Großbritannien etwa, einem bislang stabilen Absatzmarkt für Tesla, sanken die Neuzulassungen um 62 Prozent im Vergleich …