Die indische Rupie behauptet ihre Position aufgrund möglicher Interventionen der Reserve Bank of India (RBI).Die Fed erkannte wachsende Risiken im Zusammenhang mit Inflation und Arbeitslosigkeit an, was frische Unsicherheit in die Märkte einbrachte.Schwere Artilleriegefechte wurden entlang der Kontrolllinie gemeldet, die das von Indien und Pakistan ...

Den vollständigen Artikel lesen ...