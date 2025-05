EUR/USD steigt am Donnerstag aufgrund frischer USD-Verkäufe.Handelsbezogene Unsicherheiten halten Investoren davon ab, gerichtete Wetten zu platzieren.Trumps Pressekonferenz um 14:00 GMT wird für einen bedeutenden Impuls beobachtet.Das Währungspaar EUR/USD zieht während der asiatischen Sitzung am Donnerstag einige Käufer an und korrigiert einen Teil ...

