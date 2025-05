Die Aktie von K+S präsentiert sich aktuell wieder in einer starken Verfassung. So kletterte der MDAX-Titel im gestrigen Handel auf ein neues Jahreshoch. Rückenwind erhalten die Anteilscheine des Düngemittelproduzenten natürlich weiterhin von der Hoffnung auf eine nachhaltige Erholung der lange Zeit schwächelnden Kalipreise. So hatte sich der Preis für eine Tonne Kali in Brasilien seit Ende 2024 um rund 20 Prozent auf nun knapp 360 Dollar verteuert. In der US-Golfregion ging es von 253 Dollar im ...

