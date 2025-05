EQS-News: ecotel communication ag / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

ecotel Q1: Umsatzwachstum im margenstarken Geschäftskundensegment



08.05.2025 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Gesamt-Umsatz: 28,6 Mio. EUR (Vj. 28,2 Mio. EUR)

Umsatz Geschäftskundensegment: 12,4 Mio. EUR (Vj. 11,6 Mio. EUR)

Umsatz Wholesale-Segment: 16,1 Mio. EUR (Vj. 16,6 Mio. EUR)

Operatives EBITDA: 1,9 Mio. EUR (Vj. 1,8 Mio. EUR)

Düsseldorf, 08. Mai 2025



ecotel - bundesweit führender Qualitätsanbieter für Geschäftskunden - ist vielversprechend ins Jahr 2025 gestartet und konnte im ersten Quartal 2025 einen Umsatz von insgesamt 28,6 Mio. € erzielen und verzeichnete damit ein Wachstum von 0,4 Mio. € gegenüber dem Vorjahresquartal.



Besonders positiv entwickelte sich das margenstarke Geschäftskundensegment, dessen Umsatz um rund 6,9% bzw. 0,8 Mio. € auf 12,4 Mio. € anstieg. Dieses Wachstum ist vor allem auf die erfolgreiche Umsetzung von Großprojekten zurückzuführen, welche sowohl Umsatzimpulse setzten als auch die strategische Marktposition weiter stärken.



Das Segment ecotel Wholesale verzeichnete einen planmäßigen Umsatzrückgang von 0,5 Mio. EUR auf 16,1 Mio. EUR, (VJ. 16,6 Mio. EUR), da weiterhin der strategische Fokus auf margenstarken Daten-Geschäft liegt, was sich auch deutlich im Rohertrag widerspiegelt.



Der Rohertrag stieg von 8,3 Mio. EUR auf 8,8 Mio. EUR, was im Kontext eines Gesamtumsatzwachstums von 0,5 Mio. EUR besonders hervorzuheben ist. Es wird deutlich, dass sich die Konzentration auf höhermargige Geschäftsmodelle nicht nur in der Umsatzentwicklung, sondern auch in der Verbesserung der operativen Effizienz und Rentabilität auszahlt.



Das operative EBITDA konnte im ersten Quartal 2025 von 1,8 Mio. EUR auf 1,9 Mio. EUR gesteigert werden, was einer Verbesserung von 0,1 Mio. EUR entspricht. Dieser Anstieg reflektiert einerseits die positive Geschäftsentwicklung, andererseits auch die gezielten Investitionen in vertriebsnahe Aktivitäten, die darauf abzielen, neue Kunden zu gewinnen und die Marktposition weiter auszubauen. Mit diesen Investitionen hat ecotel den Grundstein für ein erfolgreiches Geschäftsjahr gelegt und ist gut positioniert, um die Jahresziele zu erreichen.



Operativ wurden im Wesentlichen Reorganisations- und Restrukturierungsmaßnahmen in Höhe von 0,3 Mio. EUR, die im Zusammenhang mit dem nun abgeschlossenen Managementwechsel standen, aus dem EBITDA bereinigt.



Die vorgenannten, einmaligen Aufwendungen haben im ersten Quartal den Konzernüberschuss leicht beeinflusst, welcher im Vergleich zum Vorjahr auf dem gleichen Niveau von 0,3 Mio. EUR lag.



Der Vorstand bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2025, wie im Geschäftsbericht 2024 dargelegt.



(in Mio. EUR) Prognose 2025 Konzernumsatz 117 - 125 davon ecotel Geschäftskunden 49 - 53 davon ecotel Wholesale 68 - 72 Operatives EBITDA 10 - 11,5 Konzernüberschuss ~3





Über die ecotel communication ag:

Die ecotel Gruppe (nachfolgend »ecotel« genannt) ist seit 1998 bundesweit tätig und hat sich als einer der führenden Qualitätsanbieter für Geschäftskunden etabliert. Mit der Fokussierung auf »cloud & fiber« bedient ecotel die zwei wichtigsten Wachstumsfelder im deutschen Telekommunikationsmarkt.

Mutterunternehmen ist die ecotel communication ag mit Sitz in Düsseldorf. Inklusive ihrer Tochtergesellschaft beschäftigt ecotel rund 225 Mitarbeiter. Aktuell betreut ecotel bundesweit mehr als 11.000 Kunden mit einem Full-Service Angebot aus Cloud- und Breitbanddiensten.



Hinweis:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Veröffentlichung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.





Investor Relations



ecotel communication ag

Investor Relations

+49 (0) 211-55 007 740

E-Mail: investorrelations@ecotel.de



Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.ecotel.de









08.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com