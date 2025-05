© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jaque Silva

Palantir wächst rasant - doch die Wall Street bleibt misstrauisch. Analysten von Goldman bis Deutsche Bank halten die Bewertung für überzogen und erwarten teils massive Rückgänge.Zwar hob Palantir die Jahresprognose am Montag an und CEO Alex Karp sprach von einer "grundlegenden Veränderung bei der Einführung" der KI-Software. Doch an der Wall Street bleibt die Skepsis groß. "Einige Investoren könnten von der moderaten Anhebung der Umsatzprognose für das Gesamtjahr und dem Rückgang der internationalen kommerziellen Umsätze gegenüber dem Vorjahr enttäuscht sein", kommentierte William Blair-Analyst Louie DiPalma in einer Research-Note. DiPalma stuft die Palantir-Aktie mit "Market Perform" ein, …