Zürich - Der US-Dollar hat über Nacht die Gewinne vom Vortag noch ein wenig ausbauen können. So wird das Währungspaar Euro/Dollar aktuell zu 1,1307 Dollar gehandelt nach 1,1335 am Vorabend - und 1,1365 am späten Mittwochnachmittag und damit noch vor der US-Zinsentscheidung um 20.00 Uhr hiesiger Zeit. Derweil kostet das Dollar/Franken-Paar 0,8247 nach 0,8213 am Vorabend. Zum Franken kostet die europäische Gemeinschaftswährung am frühen Morgen indes ...

