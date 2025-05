Während der Markt für Elektroautos in Europa langsam wieder anzieht, bricht der Absatz von Tesla dramatisch ein. Im April 2025 verzeichnete der E-Autobauer in zahlreichen Märkten der Region zweistellige Rückgänge - ein Trend, der das Unternehmen unter Zugzwang setzt. Aber es gibt einen Hoffnungsschimmer.Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. In Großbritannien, einem bisher verlässlichen Markt, stürzten die Tesla-Neuzulassungen im April um 62 Prozent auf magere 512 Fahrzeuge ab. Gleichzeitig wuchs ...

