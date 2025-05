Der Goldpreis zieht heftige Intraday-Verkäufe an und fällt zum zweiten Mal in Folge. Die hawkische Pause der Fed stützt den USD und belastet die zinslosen Rohstoffe.Ein positiver Risikoton übt ebenfalls Druck auf das XAU/USD-Paar aus, bevor Trump seine Pressekonferenz hält.Der Goldpreis (XAU/USD) fällt zum zweiten Mal in Folge nach einem Intraday-Anstieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...