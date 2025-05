ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1840 Euro auf "Buy" belassen. Nach der imposanten Kursentwicklung und zunächst hohen Bewertung dürften keine Geschäftszahlen und kein Jahresausblick der Welt gut genug sein, schrieb Sven Weier am Donnerstag nach endgültigen Quartalszahlen. Sie seien allerdings nur "Co-Piloten" im langfristigen Trend. Das wirkliche Potenzial hält er immer noch nicht für eingepreist./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2025 / 06:04 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007030009