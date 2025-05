Vineet Mehta, Direktor für Batterietechnologie und Antriebsarchitektur bei Tesla, hat das Unternehmen nach 18 Jahren verlassen. Wie er selbst auf LinkedIn mitteilt, hatte er am 2. Mai seinen letzten Arbeitstag bei Tesla und wird "eine Pause einlegen". In dieser Zeit will sich Metha mehr um seine Familie kümmern. Wie lange die selbst gewählte Pause dauern soll, gab er aber nicht an. Er wolle seinen Hut "eine Weile" an den Nagel hängen, heißt es in ...

