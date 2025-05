Der Abstand zwischen dem Marktwert Solar und den Einnahmen vertikaler Anlagen wächst und liegt inzwischen bei plus 28 Prozent, wie Next2Sun auf der The smarter E Europe berichtet. Um diesen Vorteil weiter auszubauen und damit in europäischen und internationalen Projekten zu punkten, hat das Unternehmen nun einen exklusiven Liefervertrag mit Huasun für Module abgeschlossen, die auf den Betrieb in vertikalen Anlagen zugeschnitten wurden. Die Module haben 95 Prozent Bifazialität und 570 Watt Leistung. Next2Sun, Hersteller vertikaler Photovoltaik-Anlagen, und Huasun, der chinesische Hersteller von ...

