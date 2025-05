DJ RESEARCH/AB Inbev mit besserem Quartal als erwartet

AB Inbev hat nach Einschätzung von RBC Capital Markets ein besseres Quartal als erwartet erzielt, was durch die Widerstandsfähigkeit seiner geografisch diversifizierten Präsenz unterstützt worden sei. Herausragend sei die Entwicklung des Konzerns in Südamerika gewesen, unterstützt sowohl durch Volumen als auch durch Preise, wobei Brasilien von Premium- und Superpremium-Marken angetrieben worden sei. In Nordamerika habe das Unternehmen jedoch, trotz Marktanteilswachstums, unterdurchschnittliche Ergebnisse erzielt und die Markterwartungen in der Region verfehlt. In China sei ein schwaches Branchenumfeld durch die Phasierung des Bestandsmanagements noch verschärft worden.

May 08, 2025

