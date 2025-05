Original-Research: Koenig & Bauer AG - von Montega AG



08.05.2025 / 10:45 CET/CEST

Einstufung von Montega AG zu Koenig & Bauer AG



Unternehmen: Koenig & Bauer AG

ISIN: DE0007193500



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen (zuvor: Halten) seit: 08.05.2025

Kursziel: 17,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck, CESGA



Q1-Zahlen weitgehend ohne Esprit, aber Guidance bestätigt

Koenig & Bauer hat am 06. Mai den Q1 Bericht vorgelegt, in dem erstmals nach der neuen Segmentstruktur berichtet wurde.



Solide Umsatz- und Auftragsentwicklung: In Q1 erzielte Koenig & Bauer mit 252,2 Mio. EUR einen Konzernumsatz auf Vorjahresniveau (-0,4% yoy) und wie saisonal typisch deutlich unter dem Q4-Niveau (-44,5% qoq). Während im Segment Paper & Packaging Sheetfed Systems (P&P) ein sattes Umsatzplus von 7,4% yoy auf 151,6 Mio. EUR verzeichnet wurde, gingen die Erlöse im Segment Special & New Technologies (S&T) um 7,2% yoy auf 108,0 Mio. EUR zurück. Der Auftragseingang wuchs in beiden Segmenten trotz der globalen Unsicherheiten weiter an (P&P: +0,6% yoy; S&T: +6,8% yoy), sodass bei einer Book-to-Bill-Ratio von 0,97x der Auftragsbestand mit 1.032,8 Mio. EUR einen Höchstwert per Ende Q1 erreichte (+14,6% yoy; -0,7% qoq). Zudem ist das Orderbuch laut CFO so gestrickt, dass (potenzielle) Zölle vollständig auf Kunden umgewälzt werden können. Der Anteil des US-Geschäfts belief sich in 2024 auf rund 29%. In welchem Ausmaß die Zollkonflikte zu einem Nachfragerückgang für die Branche führen, lässt sich nach Einschätzung des Managements zurzeit nicht abschließend beurteilen, die Auswirkungen werden aktuell aber als 'überschaubar' eingeschätzt.



Operatives EBIT unter Vorjahr, aber Spotlight im Plan: Obwohl die Kosteneinsparungen aus dem Fokusprogramm 'Spotlight" laut Vorstand vollständig 'on track' verlaufen und auf Gesamtjahressicht nach wie vor einen positiven EBIT-Effekt i.H.v. 40 bis 50 Mio. EUR bewirken sollen, fiel das Konzern-EBIT in Q1 mit -14,2 Mio. EUR geringer aus als im Vorjahr (-10,2 Mio. EUR). Zum einen verursachte Spotlight nochmals Sonderkosten, die mit 2,8 Mio. EUR jedoch im avisierten Rahmen lagen, zum anderen belasteten u.a. negative FXEffekte (ca. 2 Mio. EUR) das Ergebnis. Letztere sollten durch die nach Angaben des CFOs getroffenen Hedging-Maßnahmen im Laufe des Jahres jedoch vollständig kompensiert werden können. Dass aber auch das um Sondereffekte bereinigte operative EBIT mit -11,4 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert lag, stellt u.E. die wesentliche Enttäuschung für den Kapitalmarkt im Hinblick auf das Zahlenwerk dar.



Guidance für 2025 und 2026 bestätigt: Auf Basis des hohen Auftragsbestands erwartet Koenig & Bauer für 2025 unverändert ein leichtes Umsatzwachstum auf 1,3 Mrd. EUR sowie eine Steigerung des operativen EBITs auf 35 bis 50 Mio. EUR, sieht die Zielerreichung innerhalb dieser Bandbreite aber 'in hohem Maße von den tatsächlichen weltwirtschaftlichen und geopolitischen Entwicklungen in den kommenden Monaten abhängig'. Für 2026 wird aktuell mit einem Konzernumsatz zwischen 1,4 und 1,5 Mrd. EUR bei einer operativen EBIT-Marge zwischen 5 und 6% geplant. Neben den EntwicklungsKooperationen mit z.B. Google (Cloud- und KI-basierte Anwendungen für gedruckte Verpackungen) oder VW (Prototypen zur Trockenbeschichtung in der Batteriezellfertigung) wurde jüngst mit Siemens ein weiterer hochkarätiger Kooperationspartner gemeldet (Weiterentwicklung des modularen Automatisierungsbaukastens für neue Maschinenkonzepte). Dies unterstreicht einmal mehr die technologische Vorreiterrolle, die Koenig & Bauer einnimmt und die trotz der makroökonomischen Unsicherheiten u.E. gegen eine deutliche Geschäftseintrübung spricht, sondern vielmehr Chancen eröffnet.

Fazit: Wenngleich die Q1-Zahlen ergebnisseitig noch keine Euphorie versprühten, deuten die starke Auftragslage und die Aussagen des Managements auf eine spürbare Verbesserung in den nächsten Quartalen hin. Vor diesem Hintergrund erscheint uns der signifikante Kursrücksetzer infolge des Q1-Berichts überzogen. Mit einem unveränderten Kursziel von 17,00 EUR stufen wir die Aktie daher auf 'Kaufen' hoch.



