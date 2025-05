USD/CAD erholt sich weiter vom Jahrestief aufgrund von Folgekäufen des USD.Die hawkische Zinspause der Fed und handelsbezogener Optimismus stützen den Dollar.Steigende Ölpreise stützen den Loonie und begrenzen das Paar vor Trumps Pressekonferenz.Das Währungspaar USD/CAD zieht am Donnerstag zum zweiten Mal in Folge Käufer an und erholt sich weiter vom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...