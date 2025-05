Original-Research: A.H.T Syngas Technology N.V. - von GBC AG

AHT setzt auf standardisierte Fertigung, neue Technologien und Betreibermodelle



Nach vorläufigen Zahlen erzielte die AHT Syngas Technology N.V. einen Umsatz von rund 13,0 Mio. EUR (VJ: 13,7 Mio. EUR) und ein EBT von 0,05 Mio. EUR (VJ: 1,12 Mio. EUR). Da die vorläufigen Zahlen nach HGB erstellt wurden, können sich gegenüber dem bis Ende Juni 2025 zu veröffentlichenden Geschäftsbericht nach Dutch GAAP noch Änderungen ergeben. Dennoch bewerten wir den Geschäftsverlauf im abgelaufenen Geschäftsjahr als erfolgreich, insbesondere vor dem Hintergrund der im November 2024 bekannt gewordenen Verzögerungen bei der Lieferung von Komponenten für das erste Projekt aus einem japanischen Großrahmenvertrag. Im Zuge des Projektfortschritts konnten hier nennenswerte Erträge verbucht werden, begleitet von weiteren Erlösen für andere Projekte in Deutschland.



Obwohl AHT von einer Fortsetzung des Rahmenvertrages mit dem japanischen Kunden ausgeht, sind weitere Verzögerungen bei der Beauftragung weiterer Projekte ein realistisches Szenario. Für diesen Fall hat das Unternehmen frühzeitig die Kapazitäten auf Europa ausgerichtet, um die erwartete Nachfrage aus Europa bedienen zu können und damit die Abhängigkeit vom japanischen Großkunden zu reduzieren. Ein gutes Beispiel ist der erfolgreiche Bau und die Inbetriebnahme eine "HotGas"-Anlage aus Biomasse zur Versorgung der Lackieranlage eines deutschen Industriekunden mit Heißgas. Die Anlage bildet die Basis für zukünftige Standardanwendungen im Heißgasbereich, was ein wesentlicher Teil der Grundauslastung der AHT sein wird.



Darüber hinaus plant die AHT, die bereits im Einsatz befindliche Technologie um weitere Komponenten zu ergänzen. Besonders vielversprechend ist in diesem Zusammenhang die Technologie zur Gewinnung von Wasserstoff aus Biomasse. Damit würde der AHT der Einstieg in den zukunftsträchtigen Wasserstoffsektor gelingen. Eine weitere bereits existierende Technologie ist das HTC-Verfahren, mit dessen Hilfe Biomasse in Biokohle umgewandelt werden kann.



Schließlich ist geplant, auf Basis der eigenen Technologie als Anlagenbetreiber aufzutreten und Strom, Gas und Wärme zu liefern (Contracting). Damit würde die Umsatzstruktur um wiederkehrende Erlöse erweitert und die mit dem Projektgeschäft verbundenen Risiken deutlich reduziert. Auch hier steht die Verringerung der Abhängigkeit vom Anlagengeschäft im Vordergrund. In allen Zukunftsfeldern ist ein zunehmender Standardisierungsgrad und damit eine Annäherung an die Serienfertigung zu erwarten. Kürzere Projektlaufzeiten und niedrigere Stückkosten wären die Folge.



In unseren Planungen spiegelt sich diese strategische Ausrichtung der AHT wider und wir rechnen ab dem Geschäftsjahr 2027 mit zusätzlichen Erlösen aus dem Contracting sowie im Zuge der Installation neuer Technologien. Bis dahin gehen wir von der jährlichen Errichtung einer Anlage für den japanischen Kunden sowie einer zunehmenden Beauftragung durch europäische Kunden aus. Auf dieser Basis sollte die Gesellschaft insbesondere ab 2027 einen sprunghaften Umsatzanstieg erreichen. Bis zum Ende unseres konkreten Prognosezeitraums im Jahr 2028 sollte die AHT nach unseren Erwartungen eine EBITDA-Marge von

19,3 % erreichen.



Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben wir ein Kursziel in Höhe von 20,20 EUR ermittelt. Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs vergeben wir das Rating KAUFEN.



