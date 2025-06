EQS-News: A.H.T Syngas Technology N.V. / Schlagwort(e): Kooperation/Produkteinführung

Bonn/Eindhoven, 03. Juni 2025 Die A.H.T. Syngas Technology N.V. ("AHT", ISIN NL0010872388, WKN A12AGY), ein führendes Unternehmen im Bereich dezentraler, klimaförderlicher Biomassekraftwerke, startet die nächste Phase einer langfristigen Kooperation mit einem der führenden japanischen Partner im Bereich der Kunststoffkreislaufwirtschaft.

Unsere Projekte im Abfallbereich zeigen eindrucksvoll, dass technologische Innovationen weiterhin erfolgreich voranschreiten. Im Fokus dieser dritten Projektphase steht die Kommerzialisierung einer gemeinsam entwickelten Technologie, die auf einem thermischen Verfahren zur stofflichen Verwertung von Kunststoffen basiert.

Nach erfolgreichem Abschluss der ersten beiden Phasen - der Erprobung in einer Laboranlage und dem Aufbau einer Technikumsanlage - zielt die Zusammenarbeit nun auf die die Kommerzialisierung der gemeinsam entwickelten Technologie ab. Ziel ist es, Kunststoff durch thermische Zersetzung in nutzbare Gase zu überführen, die wiederum als Grundlage für neue Kunststoffproduktion dienen - ein zentraler Schritt zur Schließung von Kohlenstoffkreisläufen.

"Die thermische Umwandlung von Kunststoffen ist ein entscheidender Hebel für den Aufbau einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft. Mit dem Eintritt in die Kommerzialisierungsphase stellen wir die Weichen für einen nachhaltigen Umgang mit Kunststoffabfällen - technologisch fortschrittlich und wirtschaftlich skalierbar", erklärt AHT-CEO und Gründer Gero Ferges.

Ergänzt wird der technologische Ansatz durch alternative stoffliche Verwertungswege, wie die Nutzung von Kohlenstoffmolekülen aus biologischen Reststoffen oder Abfällen, um fossile Ressourcen zu ersetzen.

Für die kommerzielle Phase wird ab 2026 ein mittel- bis höher siebenstelliges Geschäftsvolumen erwartet.



Über A.H.T. Syngas Technology N.V.

A.H.T. Syngas Technology N.V. ist ein in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Basic Board) einbezogenes Unternehmen, das klimaförderliche dezentrale Biomassekraftwerke plant und errichtet. Zugrunde liegt das sogenannte Doppelfeuerverfahren zur Synthesegasherstellung, das eine hocheffiziente Energieerzeugung ermöglicht. Mit seinen innovativen und nachhaltigen Lösungen trägt AHT zur Gestaltung der globalen Energiewende und der Verringerung von Treibhausgasemissionen bei.





