Unterföhring (ots) -8. Mai 2025. Julia Leischik, SAT.1 und Joyn setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort: Vier weitere Jahre wollen die beliebte Moderatorin und Produzentin, SAT.1 und Joyn exklusiv gemeinsam Fernsehen machen. Julia Leischik und ihre quotenstarke Sendung "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" werden damit weiterhin in SAT.1 und auf Joyn zu sehen sein.Julia Leischik: "SAT.1 und ich sind seit mittlerweile 13 Jahren ein großartiges Team. Ich bin sehr glücklich über die weitere exklusive Zusammenarbeit und freue mich sehr, dass meine Sendung auch auf Joyn zu jeder Zeit abrufbar ist. Ich werde weiterhin mit ganzem Herzen dabei sein und eine Sendung produzieren, die bewegt und Menschen hilft."SAT.1-Senderchef Marc Rasmus: "Julia Leischik berührt Herzen - nicht nur die der Menschen, die sie wieder zusammenführt, sondern auch die von uns allen. Ihre Mission und ihre Botschaft sind wichtiger denn je und passen maßgeschneidert zu dem, wofür die Marke SAT.1 steht."Aktuell ist Julia Leischik jeden Sonntag mit neuen Folgen "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" um 18:55 Uhr in SAT.1 und jederzeit kostenlos auf Joyn zu sehen. Die vergangene Staffel in SAT.1 verzeichnete starke Quoten: Bis zu 10,8 Prozent der SAT.1-Senderzielgruppe (14-59 J.) verfolgten Julia Leischiks Suche nach vermissten Angehörigen.