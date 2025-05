Fresenius Medical Care (FME) hat im 1. Quartal 2025 ein ordentliches Ergebnis vorgelegt. Der Umsatz wuchs organisch um 5 % und auf berichteter Basis um 3 % auf 4,9 Mrd. EUR und lag damit im Rahmen der Konsensschätzung. Beide Segmente, Care Delivery und Care Enablement, trugen zu der positiven Entwicklung bei, wobei ersteres ein organisches Umsatzwachstum von 4% und letzteres ein solches von 5% im Jahresvergleich verzeichnete. Das Unternehmen macht gute Fortschritte bei der Umsetzung seines FME25-Plans und erzielte im ersten Quartal Einsparungen in Höhe von 68 Mio. EUR, die zu einem Anstieg des Betriebsergebnisses um 13% auf 457 Mio. EUR führten, was einer Steigerung von 2% gegenüber dem Konsens entspricht. Die Marge verbesserte sich im Jahresvergleich um 90 Basispunkte auf 9,4%, was auf eine deutlichere Verbesserung bei Care Enablement (+2,4 Prozentpunkte im Jahresvergleich auf 8,3%) zurückzuführen ist. Mit Blick auf das Geschäftsjahr 25 bekräftigte FME seine Prognose und erwartet ein positives Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Bereich sowie eine deutliche Verbesserung der Rentabilität (Marge von ca. 11%-12%), die durch Effizienzsteigerungen im Rahmen des FME25-Programms erreicht werden soll. Aufgrund des positiven Gewinnpotenzials (EPS) erhöht mwb research das Kursziel auf 52,00 EUR (alt 47,00 EUR), während der Analyst das Rating "HOLD" bestätigt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Fresenius%20Medical%20Care