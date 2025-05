AUTO1 hat mit den Ergebnissen für das erste Quartal 2025 neue Rekordwerte erzielt und die Erwartungen in allen Bereichen übertroffen. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 34% auf 1,9 Mrd. EUR (13% über dem Konsens), getrieben durch zweistelliges Mengenwachstum in den Segmenten Händlergeschäft (+24%) und Endkundengeschäft (+28%) sowie einem Anstieg der durchschnittlichen Verkaufspreise um 7%. Der Bruttogewinn legte um 45?% zu, der Bruttogewinn pro Einheit stieg um 17% auf 1.160 EUR (6% über Konsens). Das bereinigte EBITDA mehr als verdreifachte sich auf 58,1 Mio. EUR. Das Management bestätigte die Absatzprognose von 735.000 bis 795.000 Fahrzeugen und hob die Prognose für den Bruttogewinn auf 845-905 Mio. EUR an (zuvor: 800-875 Mio. EUR) sowie für das bereinigte EBITDA auf 150-180 Mio. EUR (zuvor: 135-165 Mio. EUR). Das integrierte Geschäftsmodell und das wachsende Netzwerk von AUTO1 unterstützen weiteres Wachstum. Die Analysten von mwb research bekräftigen ihre Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 27,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/AUTO1%20GROUP%20SE