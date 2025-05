KI-Agenten stellt die nächste Stufe der Automatisierung dar und ermöglicht es Systemen, selbstständig und zielgerichtet Entscheidungen zu treffen

Mit der Weiterentwicklung generativer KI zu KI-Agenten, der zunehmenden Komplexität der Automatisierung und dem Übergang neuer Technologien zum großflächigen Einsatz werden Unternehmen bis Ende 2025 nicht mehr mit KI experimentieren, sondern darum wetteifern, mit der Beschleunigung der KI Schritt zu halten. Angesichts der anhaltenden geopolitischen Instabilität werden jedoch die richtigen Entscheidungen bei Technologieinvestitionen ein zentraler Hebel für das Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen sein. Die Forrester (Nasdaq: FORR) -Studie The Top 10 Emerging Technologies In 2025 beleuchtet neue Technologien, die Führungskräfte in die Lage versetzen, KI-gesteuerte Innovationen voranzutreiben und gleichzeitig langfristige Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten.

Die Studie kategorisiert die zehn wichtigsten neuen Technologien nach ihren Auswirkungen auf kurze, mittlere und lange Sicht, um Unternehmen und Führungskräften bei der Priorisierung ihrer Investitionen zu helfen. Die wichtigsten Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Zu den neuen Technologien, die Unternehmen in den nächsten zwei Jahren durch die Balance zwischen KI-Beschleunigung und Sicherheitsanforderungen erhebliche Vorteile bieten werden, gehören:

IoT-Sicherheit. Angesichts zunehmender Cyber-Bedrohungen werden IoT-Sicherheitstechnologien für die Stärkung der Abwehr kritischer Daten und vernetzter Geräte von entscheidender Bedeutung sein. Unternehmen mit hoher Technologieintegration werden am meisten von IoT-Sicherheit profitieren.

Synthetische Daten. Diese Technologie, die in diesem Jahr neu in die Liste der aufstrebenden Technologien von Forrester aufgenommen wurde, verbessert das Training von KI-Modellen und erhöht gleichzeitig das Vertrauen und den Datenschutz. Da die Regulierungsbehörden Unternehmen dazu ermutigen, synthetische Daten einzusetzen, um Risiken zu minimieren, werden Branchen wie Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Gesundheitswesen und der öffentliche Sektor am meisten davon profitieren.

Zu den aufstrebenden Technologien, die aufgrund ihrer Komplexität in der Praxis in den nächsten zwei bis fünf Jahren Vorteile für Unternehmen bringen werden, gehören:

KI-Agenten. Das unmittelbare Potenzial dieser Technologie liegt in der erhöhten Flexibilität und Anpassungsfähigkeit zur Automatisierung spezifischer Geschäftsprozesse. Obwohl erste Beispiele für KI-Agenten vielversprechend sind und autonome Entscheidungsfindung ermöglichen, muss diese Technologie noch an Genauigkeit, Vertrauen und Koordination gewinnen, bevor sie sich durchsetzen kann.

GenAI für visuelle Inhalte. Diese Technologie verändert die Art und Weise, wie Unternehmen fotorealistische Bilder, Videos und Bewegungsgrafiken erstellen und einsetzen. Generative KI für visuelle Inhalte wird voraussichtlich den größten Einfluss in den Bereichen Marketing, Werbung, Einzelhandel und E-Commerce haben, da sie immersive und personalisierte Präferenzen ermöglicht und die Kundenzufriedenheit steigert.

Die aufkommende Technologie, die mindestens fünf Jahre brauchen wird, um einen greifbaren Mehrwert für Unternehmen zu liefern:

Humanoide Roboter. Diese neue Technologie erscheint in diesem Jahr zum ersten Mal auf der Liste. Die rasante Entwicklung von GenAI und sinkende Hardwarekosten treiben die Entwicklung humanoider Roboter voran autonome Roboter, die in Aussehen und Funktionalität dem Menschen ähneln und mit fortschrittlichen Sensoren, KI und Aktuatoren ausgestattet sind, um Aufgaben auszuführen. Allerdings werden Herausforderungen wie hohe Forschungs- und Entwicklungskosten und die Komplexität der Integration von Robotern in bestehende Arbeitsabläufe und Infrastrukturen ihre Verbreitung behindern.

"Da KI immer allgegenwärtiger wird, sollten Führungskräfte aus Wirtschaft und Technologie Investitionen priorisieren, die den größten Nutzen für ihr Unternehmen in Bezug auf Geschäftswachstum, Innovation und Wettbewerbsvorteile bringen", so Sharyn Leaver, Chief Research Officer bei Forrester. "Trotz der globalen Unsicherheit wird sich die rasante Entwicklung der KI fortsetzen. Unternehmen, die KI-Innovationen strategisch mit Risikominimierung in Einklang bringen, werden erfolgreich sein und nachhaltiges Wachstum erzielen."

