NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev auf "Outperform" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Die Volumina des Bierbrauers seien im ersten Quartal schwach ausgefallen, schrieb Trevor Stirling in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Profitabilität hingegen sei stark gewesen./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2025 / 06:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2025 / 06:05 / UTC

BE0974293251