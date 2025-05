Unsicherheit rund um die US-Zollpolitik und Beschränkungen für Halbleiter-Exporte nach China sind die beherrschenden Themen für Chip-Konzerne in dieser Quartalssaison. Für Infineon steht handelspolitische Sorgen derzeit im Vordergrund. Die Bayern senken ihre Prognose. AMD bleibt indes optimistisch. So rechnet der DAX-Konzern damit, dass US-Zolleffekte und ein in Folge schwächerer Dollar in diesem Jahr (per Ende September) die Geschäfte belasten dürften. Die Aktie geriet am Donnerstag vormittag zunächst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...