Der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, erläutert die Entscheidung, den Leitzins nach der Sitzung im Mai auf 4,25 % zu senken, und beantwortet Fragen während der Pressekonferenz nach der Sitzung. Dieser Abschnitt wurde nach der Zinsentscheidung der Bank of England (BoE) um 11:02 GMT veröffentlicht. Die Bank of England hat ihren Leitzins ...

