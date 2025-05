Zürich - Der weltgrösste Personalvermittler Adecco hat im ersten Quartal 2025 weniger umgesetzt und verdient als im Vorjahr, konnte aber Marktanteile hinzugewinnen. Der internationale Zollstreit zeigte bislang keine spürbaren Auswirkungen auf das Geschäft. «Wir sehen bisher keinen Einfluss der Zölle», sagte CEO Denis Machuel in einer Telefonkonferenz mit Analysten am Donnerstag. Kunden seien in einer Art Wartemodus. Zwar gebe es eine Abschwächung ...

