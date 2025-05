EUR/USD fällt unter 1,1300, da der US-Dollar nach den Aussagen der Fed, dass sie nicht in Eile ist, die Zinsen zu senken, an Stärke gewinnt. US-Präsident Trump wird am Donnerstag ein bilaterales Handelsabkommen, angeblich mit dem Vereinigten Königreich, vorstellen. Die EU veröffentlicht Gegenmaßnahmen gegen US-Zölle, um deren Kosten auszugleichen. ...

