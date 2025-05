Frankenthal (ots) -- Rekordzahlen für Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis- 26,50 EUR Dividende pro Stammaktie- Solider Start in das Geschäftsjahr 2025Der Frankenthaler Pumpen- und Armaturenhersteller KSB präsentiert bei seiner Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2024 erneut Rekordzahlen. "Auf diese Leistung können alle im Unternehmen zu Recht stolz sein", teilt Dr. Bernd Flohr, Vorsitzender des KSB-Aufsichtsrats, den mehr als 200 anwesenden Aktionärinnen und Aktionären mit. Herausfordernd waren, so Flohr, die Konjunkturschwäche in Deutschland und Europa, eine zunehmende De-Globalisierung und geopolitische Auseinandersetzungen.Geschäftsjahr 2024Mit jeweils 5,2 % Wachstum stiegen der Auftragseingang auf 3.114 Mio. EUR und der Umsatz auf 2.965 Mio. EUR. Wachstumstreiber für Auftragseingang und Umsatz waren die außereuropäischen Regionen. Auch das Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragssteuern hat KSB erheblich auf 244,2 Mio. EUR (8,2 % EBIT-Rendite) verbessert - trotz Berücksichtigung der externen Transformationskosten in Höhe von 15,4 Mio. EUR für die Einführung von SAP S/4HANA. Zu der Steigerung des Ergebnisses hat insbesondere das Segment KSB SupremeServ, unter dem das Unternehmen das Service- und Ersatzteilgeschäft bündelt, beigetragen.InvestitionenKSB hat im Geschäftsjahr 2024 weltweit rund 170 Mio. EUR in die Modernisierung seiner Werke sowie in Digitalisierung und Nachhaltigkeit investiert. Der Großteil der Investitionen entfiel auf Europa, gefolgt von Asien / Pazifik und Amerika.KSB-AktieDie KSB-Aktionärinnen und Aktionäre partizipieren in besonderem Maße an dem Jahresüberschuss von 147 Mio. EUR, welcher aufgrund einer hohen Steuerquote geringer als im vorigen Geschäftsjahr ausfiel. Sie stimmten einer Erhöhung der Dividende auf 26,50 EUR pro Stammaktie (Vorjahr 26,00 EUR) und 26,76 EUR pro Vorzugsaktie (Vorjahr 26,26 EUR) zu. "Der Wachstumskurs der KSB-Aktie hat sich auch in den vergangenen zwölf Monaten fortgesetzt", sagt Dr. Stephan Timmermann, Sprecher der Geschäftsleitung. "Unsere Marktkapitalisierung, also der Gesamtwert der Unternehmensanteile am Finanzmarkt, ist inzwischen auf deutlich über eine Milliarde EUR angestiegen. KSB ist nicht nur ein ertragreiches, sondern auch ein stabiles Unternehmen."Veränderungen im AufsichtsratDie Hauptversammlung wählte zwei Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner neu. Arturo Esquinca, wohnhaft im schweizerischen Forch, wurde für eine weitere Amtszeit in den Aufsichtsrat berufen. Matthias Bikowski, wohnhaft in Losheim am See, wurde neu in den KSB-Aufsichtsrat gewählt. Er ist Geschäftsführer der Neue Pressegesellschaft mbH & Co. KG und folgt auf Klaus Burchards, dessen Amtszeit mit dieser Hauptversammlung endete. Der Aufsichtsrat der KSB SE & Co. KGaA setzt sich aus je sechs Mitgliedern der Anteilseigner und der Arbeitnehmer zusammen. Er besteht aktuell aus vier Frauen und acht Männern.Geschäftsjahr 2025Im ersten Quartal 2025 setzte KSB die positive Entwicklung des Geschäftsjahres 2024 fort. Auftragseingang und Umsatz sowie das um die Kosten der Einführung von SAP S/4HANA bereinigte Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern (EBIT) liegen über dem Vorjahresquartal. "Vor dem Hintergrund der amerikanischen Handels- und Währungspolitik, die zu Verunsicherung in den Märkten weltweit führt, sind wir mit dem bisherigen Geschäftsverlauf in 2025 sehr zufrieden", sagt Dr. Stephan Timmermann. Das Unternehmen möchte im Geschäftsjahr 2025 Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis weiter steigern und hält an seinem Zielkorridor für diese Kennzahlen fest. Timmermann erklärt: "Die Stabilität des Unternehmens beruht auf seiner breiten Produktdiversifizierung, dem über 154 Jahre gewachsenen Produktionsnetzwerk auf allen Kontinenten und einer Belegschaft, die auf Veränderungen schnell reagiert."KSB ist ein international führender Hersteller von Pumpen und Armaturen. Der Konzern mit seiner Zentrale in Frankenthal ist mit eigenen Vertriebsgesellschaften, Fertigungsstätten und Servicebetrieben auf fünf Kontinenten vertreten. Der Konzern hat im Geschäftsjahr 2024 mit rund 16.400 Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 3 Mrd. EUR erzielt.Pressekontakt:Sonja AyasseTel + 49 6233 86-3118Mobil +49 151 22953838sonja.ayasse@ksb.comOriginal-Content von: KSB SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100499/6029550