Winnipeg, den 8. Mai 2025 - Cytophage Technologies ("Cytophage" oder "das Unternehmen") (TSXV:CYTO / FWB:70G), ein Biotechnologieunternehmen, das Präzisions-Bakteriophagen-Therapeutika entwickelt, gab heute bekannt, dass es von der kanadischen Regierung die Genehmigung für seinen neuartigen Phagenkandidaten gegen Enterokokken zur Behandlung von Gelenkprotheseninfektionen (PJI) im Rahmen der New Substance Notification (NSN) erhalten hat.

Dieser erste behördliche Meilenstein ist ein grundlegender Schritt in Cytophages breit angelegter klinischer Entwicklungsstrategie zur Entwicklung einer Phagen-Kombinationstherapie, die gegen mehrere Bakterienarten wirkt, die häufig an Gelenkprotheseninfektionen beteiligt sind.

Enterokokken, insbesondere E. faecalis und E. faecium, gehören aufgrund ihrer Biofilmbildung und Antibiotikaresistenz zu den schwierigsten Krankheitserregern bei orthopädischen Infektionen (Journal of Medical Microbiology). Die Phagentherapie bietet einen gezielten, adaptiven und den Biofilm unterbrechenden Ansatz zur Behandlung solcher Infektionen, insbesondere bei Patienten, bei denen herkömmliche Antibiotika und Operationen versagt haben.

"Antibiotika versagen immer schneller bei chronischen bakteriellen Infektionen, wie z.B. bei Gelenkprotheseninfektionen. Im medizinischen Bereich ist man auf der Suche nach sicheren und wirksamen Alternativen", kommentierte Dr. Steven Theriault, CEO von Cytophage. "Dieser Meilenstein beschleunigt unseren Weg zur klinischen Validierung und ist Teil unserer langfristigen Kommerzialisierungsstrategie für die Humantherapie. Es ermöglicht uns einen raschen Übergang zu patientenspezifischen Anwendungen im Rahmen von Härtefällen ("compassionate use") und schließlich die Skalierung in Phase-1-Studien. Wir glauben, dass dies einen Paradigmenwechsel bei der Behandlung chronischer und polymikrobieller Implantat-assoziierter Infektionen darstellt."

Klinischer Fahrplan und Marktchance

Im Anschluss an die NSN-Freigabe arbeitet Cytophage aktiv mit seinen klinischen Partnern zusammen, um Patienten mit ungeklärten, auf Enterokokken basierenden Gelenkprotheseninfektionen der Hüfte oder des Knies zu identifizieren. Diese Patienten wären Teil einer Reihe von klinischen Studien mit je einem Patienten auf Phagenbasis ("OLIP"/N of 1).

Aufbauend auf früheren Erfolgen (siehe Pressemitteilungen vom 1. März 2024, 2. April 2024 und 17. Dezember 2024) sowie unter Beibehaltung der Sicherheit und Wirksamkeit des Phagenprodukts sieht der Fahrplan des Unternehmens eine Ausweitung auf Multiphagen-Cocktails vor, um ein breiteres Spektrum von Bakterien zu behandeln, die üblicherweise bei PJI vorkommen, und schließlich für den Einsatz in groß angelegten Studien.

Nach der Auswahl der Patienten wird die Behandlung eine lokale und systemische Verabreichung über 14 Tage umfassen, wobei die klinische Überwachung für 12 Monate nach der Therapie fortgesetzt wird. Die gesammelten Daten werden direkt in einen geplanten IND-Antrag (Investigational New Drug) zur Unterstützung von Phase-1-Studien einfließen.

Nach Angaben des Canadian Institute for Health Information (CIHI) werden in Kanada jährlich über 130.000 Hüft- und Kniegelenkersatzoperationen durchgeführt. Einem Bericht des New England Journal of Medicine zufolge können die lebenslangen Kosten für Behandlung und Krankenhausaufenthalt einer solchen Hüftinfektion über 540.000 CAD betragen. Cytophage hat sich zum Ziel gesetzt, hochpräzise Phagenprodukte zu entwickeln, um diese hohen Kosten zu senken und, was noch wichtiger ist, das Leiden der Patienten zu lindern.

Über Cytophage

Cytophage Technologies (TSXV:CYTO / FWB: 70G) ist ein bahnbrechendes Biotechnologieunternehmen, das sich der Erforschung, Produktentwicklung und Vermarktung von Bakteriophagen widmet.

Bakteriophagen sind Viren, die ausschließlich Bakterien infizieren und töten. Diese natürlichen Bakterienkiller können alle zellulären oder organismischen Abwehrmechanismen überwinden. Sie sind die natürliche Version von Antibiotika.

Cytophage verbessert die natürlichen Fressfeinde der Bakterien mit Hilfe von Umwelt- und genetischen Modifikationen, um sichere und giftfreie Killerlösungen für große adressierbare Märkte zu entwickeln, wobei der Schwerpunkt zunächst auf der Tiergesundheit liegt, die einen schnellen Weg zu kurzfristigen Einnahmen bietet.

Als einziger Hersteller von Bakteriophagen in Kanada, der über eine große Bibliothek von Stämmen verfügt, hat sich Cytophage verpflichtet, die globale Herausforderung der Antibiotikaresistenz (AMR) anzugehen. Die WHO sagt voraus, dass AMR bis 2050 die Hauptursache für die menschliche Sterblichkeit sein wird.

Viele Länder haben den präventiven Einsatz von Antibiotika in der Tierproduktion bereits verboten oder eingeschränkt, darunter 27 EU-Länder, die USA, Kanada, Brasilien, Bangladesch, Indien und Mexiko. Hinzu kommt, dass die Verbraucher in aller Welt biologische und antibiotikafreie Produkte verlangen.

Cytophage setzt eine risikofreie und patentierte Technologie ein, um innovative und kostengünstige Produkte zu entwickeln, die die Kraft von Bakteriophagen zur Bekämpfung bakterieller Infektionen nutzen, die die Gesundheit von Mensch und Tier sowie die Lebensmittelsicherheit beeinträchtigen.

Weitere Informationen über Cytophage Technologies und seine innovative Arbeit im Bereich der Bakteriophagen-Therapie finden Sie unter www.cytophage.com.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Heather Medwick

Chief Operating Officer

Tel.: + 1 431 388 8873

E-Mail: mailto:heather@cytophage.com

Cytophage Investor Alerts: https://cytophage.com/subscribe

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie "erwartet", "erwartet nicht", "wird erwartet", "sieht voraus" oder "sieht nicht voraus", "plant", "budgetiert", "planen", "budgetieren", "prognostizieren", "schätzen", "glauben" oder "beabsichtigen" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder die Angabe, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden "können" oder "könnten", "würden", "könnten" oder "werden") sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Cytophage erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen, sind unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Filing Statement von Cytophage vom 30. Januar 2024 beschrieben, das auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingesehen werden kann. Zu diesen Risiken gehören unter anderem die Risiken, die mit der Bakteriophagenbranche verbunden sind, wie z.B. betriebliche Risiken bei der Entwicklung oder bei den Investitionsausgaben, die Ungewissheit umfangreicher behördlicher Genehmigungs-anforderungen, staatliche Vorschriften, der Schutz des geistigen Eigentums, die Produkthaftung und der schnelle technologische Fortschritt. Cytophage lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, sei es aufgrund neuer Informationen, Ergebnisse, zukünftiger Ereignisse, Umstände oder falls sich die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten oder aus anderen Gründen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79543Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79543&tr=1



