Solarpower Europe hat Huawei wegen einer Korruptionsermittlung der EU als Mitglied ausgeschlossen. Der Grund: Die Europäische Kommission will die Beziehungen zu Verbänden, die den chinesischen Technologieriesen vertreten, abbrechen. Die Entscheidung ist die erste Maßnahme dieser Art des in Brüssel ansässigen Photovoltaik-Verbandes. Von pv magazine Global Solarpower Europe hat den chinesischen Tech-Giganten Huawei als Mitglied ausgeschlossen. Dies ist das erste Mal, dass der in Brüssel ansässige Verband der Photovoltaik-Industrie eine solche Maßnahme ergreift, erklärte ein Sprecher gegenüber pv ...

