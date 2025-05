Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, arbeitet mit Unternehmen aus der gesamten Wertschöpfungskette für integrierte SIM-Karten (iSIM) zusammen, um die Einführung von iSIM zu vereinfachen und zu beschleunigen. Quectel hat sich mit Giesecke Devrient (G+D) und Vodafone IoT zusammengeschlossen, um iSIM-Prozesse zu optimieren, stärker integrierte Marktangebote zu schaffen und die Einführung von iSIM im Fertigungsprozess zu beschleunigen.

iSIM bietet Unternehmen erhebliche Vorteile in Bezug auf Betriebskosten und Flexibilität, weshalb seine Einführung deutlich zunimmt. Das Analystenunternehmen Juniper Research schätzt, dass die Zahl der weltweit in vernetzten Geräten installierten iSIMs von 800.000 2024 bis 2026 auf über 10 Millionen steigen wird1. Diese Prognose umfasst die Einführungsphase der Technologie. Das Unternehmen schätzt, dass die Zahl der iSIM-Verbindungen bis 2028 auf 210 Millionen steigen wird, wenn sich die Technologie weiter verbreitet.

Die iSIM wird das IoT revolutionieren, da sie eine zukunftssichere, manipulationssichere Lösung bietet, die an neue Netzwerktechnologien angepasst werden kann. Trotz ihrer Vorteile standen einige Gerätehersteller bei der Integration der iSIM vor Herausforderungen, da sie Verträge mit mehreren Netzbetreibern abschließen mussten, um die Kompatibilität der Geräte in den einzelnen Ländern und Regionen sicherzustellen.

Durch die Kombination der Kompetenzen von Quectel, Vodafone IoT und Giesecke+Devrient wird der iSIM-Einführungsprozess erheblich vereinfacht. So entsteht eine einheitliche, optimierte iSIM-Lösung, die über das umfangreiche globale IoT-Netzwerk von Vodafone automatisch in über 180 Ländern weltweit eine Verbindung herstellt. Bei groß angelegten IoT-Implementierungen kann dies zu erheblichen Kosteneinsparungen führen, da keine Techniker für die Einrichtung oder manuelle Konfiguration der Geräte erforderlich sind.

"Durch die Zusammenarbeit bei der Bereitstellung von iSIM beseitigen wir die Hindernisse für die Einführung in großem Maßstab und ebnen den Weg für iSIM für Kunden auf der ganzen Welt", kommentierte Dominik Hierl, SVP Sales EMEA, Quectel Wireless Solutions. "Wir sehen iSIM als eine transformative Innovation, die Kosten senken, die Markteinführungszeit verkürzen und Reibungsverluste sowie den Verwaltungsaufwand im gesamten IoT reduzieren wird. Die iSIM-Fähigkeit ist eine weitere grundlegende Kompetenz für Quectel, da wir unseren Kunden dabei helfen, eine intelligentere Welt zu schaffen."

"Wir bei G+D sind uns der wichtigen Rolle bewusst, die iSIM spielen wird, und haben bereits bei anderen iSIM-Neuvorstellungen in der Welt der Konnektivität und des IoT eine Vorreiterrolle übernommen. Daher freuen wir uns immer über die Zusammenarbeit mit anderen gleichgesinnten Experten, um Lösungen in diesem Markt auf die nächste Stufe zu heben", sagte BeeGek Lim, Head of Business Line Digital Offerings bei G+D.

Unternehmen, die iSIMs einsetzen, können erhebliche Einsparungen erzielen, da sie die Materialkosten (BOM) senken, da keine herkömmlichen SIM-Karten mehr erforderlich sind. Darüber hinaus kann durch die Integration von iSIM in Chipsätze oder Module die Anzahl der erforderlichen Komponenten reduziert und die Anzahl der beteiligten Lieferanten verringert werden, wodurch die Gesamtkomplexität der Produktion und die Größe des Geräts reduziert werden.

Über Quectel

Unsere Leidenschaft für eine intelligentere Welt treibt uns an, IoT-Innovationen zu beschleunigen. Wir sind ein kundenzentriertes Unternehmen und ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, die durch einen herausragenden Support und Service unterstützt werden. Mit unserem wachsenden globalen Team von mehr als 5.600 Mitarbeitenden treiben wir Innovationen in den Bereichen Mobilfunk, GNSS, WLAN- und Bluetooth -Module sowie Antennen und Dienstleistungen voran.

Wir betreiben weltweit Büros und bieten global Support. Unsere internationale Führungsmannschaft widmet sich dem Fortschritt des IoT und möchte helfen, eine smarte Welt zu erbauen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook und X.

Über Giesecke+Devrient

Giesecke+Devrient (G+D) ist ein weltweit tätiges SecurityTech-Unternehmen mit Hauptsitz in München. G+D macht das Leben von Milliarden Menschen sicherer. Das Unternehmen prägt das Vertrauen in die digitale Welt mit integrierten Sicherheitstechnologien in drei Segmenten: Digitale Sicherheit, Finanzplattformen und Währungstechnologie.

G+D wurde 1852 gegründet und beschäftigt heute mehr als 14.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 3 Milliarden Euro. G+D ist mit 123 Tochtergesellschaften und Joint Ventures in 40 Ländern vertreten. Weitere Informationen: www.gi-de.com.

Über Vodafone IoT

Vodafone IoT ist ein weltweit führender Anbieter von Managed IoT Connectivity Services. Mit über 200 Millionen verbundenen Geräten in mehr als 180 Ländern bieten wir Unternehmen zuverlässige und sichere IoT-Lösungen, mit denen sie ihre IoT-Geräte effektiv verwalten, überwachen und betreiben können.

Dank unserer umfangreichen Netzwerkpartnerschaften, die sich über mehr als 760 Netzwerke weltweit erstrecken, können wir globale IoT-Lösungen anbieten, mit denen Unternehmen die Vorteile des IoT digitalisieren, transformieren und maximieren können.

Durch den Einsatz des IoT profitieren Unternehmen von einer intelligenteren Ressourcenverwaltung, reduzieren Emissionen und steigern ihre betriebliche Effizienz und können so nachhaltiger arbeiten.

Weitere Informationen finden Sie unter Vodafone IOT, folgen Sie uns auf X unter @VodafoneIoT oder verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn unter www.linkedin.com/company/vodafoneIoT.

_________________________ 1 https://www.juniperresearch.com/press/pressreleasesover-10m-global-isim-devices-forecast-within-two-years/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

