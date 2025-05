Freuen Sie sich auf einen internationalen Stargast am diesjährigen Finance Forum Zürich. Christian Lindner, ehemaliger deutscher Bundesfinanzminister und langjähriger Parteichef der Freien Demokratischen Partei (FDP), wird am Treffpunkt der Schweizer Finanzbranche am 23. September über aktuelle geopolitische Themen und wirtschaftspolitische Fragestellungen sprechen. Christian Lindner war von Dezember 2021 bis zum Bruch der Ampelkoalition im November ...

Den vollständigen Artikel lesen ...