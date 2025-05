Der US-Präsident Donald Trump äußerte am Donnerstag eine Reihe von Bemerkungen und hob hervor, was er als einen bedeutenden Durchbruch in den Handelsbeziehungen mit dem Vereinigten Königreich bezeichnete.Wichtige ErkenntnisseGerade abgeschlossenen Seltene-Erden-Deal mit der Ukraine.Wird bald mit Selenski sprechen.Durchbruch-Deal mit dem VK erreicht.Vereinbarung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...