EUR/USD handelt in der Nähe der 1,1300-Zone nach moderaten Verlusten in der europäischen Nachhandelszeit am Donnerstag.Neutrales Momentum bleibt bestehen, da gemischte kurzfristige Indikatoren den kurzfristigen Ausblick trüben.Wichtige Unterstützungsniveaus halten darunter, während der Widerstand knapp über dem aktuellen Bereich liegt.Das Währungspaar ...

