CEO-Wechsel bei Feintool

Torsten Greiner legt seine Funktion als CEO der Feintool-Gruppe per Ende Mai 2025 nieder und verlässt das Unternehmen. Der Verwaltungsrat hat den bisherigen Verkaufsleiter und Leiter der Business Unit Feinschneiden und Umformen Europa, Lars Reich, per 1. Juni 2025 zum neuen CEO ernannt.

Torsten Greiner hat sich entschieden, per Ende Mai 2025 und im gegenseitigen Einvernehmen mit dem Verwaltungsrat seine Funktion als CEO der Feintool-Gruppe niederzulegen. Der Verwaltungsrat dankt ihm herzlich für sein grosses Engagement sowie für seine erzielten wichtigen Fortschritte bei der Transformation der Feintool-Gruppe und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.

Der Verwaltungsrat hat Lars Reich (54), bisher in Personalunion Verkaufsleiter und Leiter der Business Unit Feinschneiden und Umformen Europa, per 1. Juni 2025 zum neuen CEO der Feintool-Gruppe ernannt.

Lars Reich verfügt über langjährige Führungserfahrung in verschiedenen Funktionen, Regionen und Business Units innerhalb der Feintool Gruppe. Nach einer technischen Ausbildung in der Schweiz startete er seine Laufbahn bei Feintool 1999 in den USA und absolvierte später einen MBA an der University of Cincinnati. Im Laufe seiner über 25-jährigen Karriere bei Feintool hatte er verschiedene leitende Funktionen inne, so auch als Executive Vice President und Mitglied der Geschäftsleitung der Feintool U.S. Operations für Vertrieb und Marketing. Unter seiner Führung gelang ein erfolgreicher Turnaround des Geschäfts mit einer signifikanten Erhöhung des US-Umsatzes. Im Jahr 2023 wurde er zum Chief Sales Officer der Feintool-Gruppe und Mitte April 2024 zum Leiter der Business Unit Feinschneiden und Umformen in Europa ernannt. Lars Reich ist US/Schweizer Doppelbürger, verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern.

Feintool-Verwaltungsratspräsident Norbert Indlekofer ist überzeugt, dass Lars Reich die richtige Wahl für die Führung der Feintool-Gruppe ist: «Lars Reich hat in verschiedenen Rollen wiederholt bewiesen, dass er wirtschaftlich und strategisch erfolgreich führt. Mit ihm als CEO hat Feintool eine Führungspersönlichkeit an der Spitze, welche das Geschäft von Grund auf kennt und gleichzeitig die Weiterentwicklung des Unternehmens solide vorantreibt.»

Über Feintool

Feintool ist internationaler Technologie- und Marktführer im Elektroblechstanzen, Feinschneiden und Umformen. Wir stellen hochwertige Präzisionsteile in Grossserien aus Stahl her. Unsere Kunden stammen aus der Automobilproduktion, sind Anbieter von anspruchsvollen Industrieanwendungen und wirtschaften im Energiesektor. Die von Feintool produzierten Komponenten ergänzen die Megatrends zur Erzeugung, Speicherung und Anwendung erneuerbarer Energie massgeblich.

Unsere drei Kerntechnologien zeichnen sich durch ihre Wirtschaftlichkeit, ihre Produktivität und die kontinuierlich hohe Qualität aus. Als Technologieführer erweitert Feintool die Grenzen der eingesetzten Produktionsmethoden laufend und entwickelt entlang der Kundenbedürfnisse intelligente Lösungen, innovative Werkzeuge und modernste Fertigungsverfahren.

Das 1959 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz ist mit 18 Produktionsstandorten in Europa, den USA, China, Japan und Indien mit rund 3100 Mitarbeitenden und 100 Auszubildenden präsent. Feintool ist börsennotiert und mehrheitlich im Besitz der Firmengruppe Artemis.

