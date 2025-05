Coinbase übernimmt Deribit Krypto-Derivate-Plattform für 2,9 Mrd. USD

Coinbase übernimmt die Krypto-Derivate-Plattform Deribit für 2,9 Milliarden USD, um seine Position als führende globale Plattform für Krypto-Derivate zu stärken und sein Angebot um Optionshandel zu erweitern.

2,9 Mrd. Deal für Plattform mit offenen Kontrakten im Wert von 30 Mrd. USD

Die größte Kryptobörse der USA Coinbase, eine der weltweit führenden Kryptowährungsbörsen, hat die Übernahme von Deribit bekanntgegeben, der globalen Nummer eins im Handel mit Krypto-Optionen. Mit einem Gesamtwert aller offenen Derivatekontrakte von rund 30 Milliarden US-Dollar stärkt diese strategische Akquisition die Derivate-Sparte von Coinbase erheblich und positioniert das Unternehmen als führende Plattform für Krypto-Derivate weltweit.

Ein Meilenstein für Coinbase

Die Übernahme von Deribit markiert einen entscheidenden Schritt in der globalen Expansionsstrategie von Coinbase. Deribit, bekannt für seine robuste Optionsplattform, ergänzt das bestehende Angebot von Coinbase, das bereits Spot-, Futures- und Perpetual-Futures-Handel umfasst.

"Diese Akquisition ermöglicht es uns, Händlern eine nahtlose, kapitaleffiziente Plattform für Spot-, Futures-, Perpetual-Futures- und Optionshandel anzubieten", erklärte Greg Tusar, Vice President bei Coinbase, in dem Blogbeitrag.

Mit einem Handelsvolumen von über 1 Billion US-Dollar im vergangenen Jahr ist Deribit ein Schwergewicht im internationalen Markt für Krypto-Derivate, insbesondere bei institutionellen und fortgeschrittenen Händlern. Coinbase sieht in Krypto-Optionen ein enormes Wachstumspotenzial, vergleichbar mit dem Boom der Aktienoptionen in den 1990er-Jahren, und positioniert sich mit dieser Übernahme an der Spitze dieser Entwicklung.

Finanzielle Stärke und Diversifikation

Die Übernahme wird Coinbase nicht nur sofortige Marktführerschaft im Bereich Krypto-Derivate verschaffen, sondern auch die Profitabilität steigern. Deribit erwirtschaftet konsequent positives bereinigtes EBITDA, und die Einnahmen aus dem Optionshandel sind weniger zyklisch als beim Spot-Handel, da Händler Optionen nutzen, um Risiken sowohl in bullischen als auch in bärischen Märkten zu managen. Diese Diversifikation stärkt die langfristige Stabilität der Handelseinnahmen von Coinbase.

Der Kaufpreis beläuft sich auf rund 2,9 Milliarden US-Dollar, bestehend aus 700 Millionen US-Dollar in bar und 11 Millionen Aktien der Coinbase Class A. Die Transaktion unterliegt behördlichen Genehmigungen und soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.

Globale Expansion und strategische Synergien

Mit Deribit erweitert Coinbase seinen internationalen Fußabdruck erheblich. Während Coinbase in den USA bereits Futures-Handel für Privatanleger über Coinbase Financial Markets und Coinbase Derivatives Exchange anbietet, konzentriert sich das internationale Geschäft auf Spot- und Perpetual-Futures-Produkte. Deribit bringt nun eine starke Präsenz im Optionsmarkt und eine professionelle Kundenbasis ein, was Coinbase in den weltweiten Derivatemärkten strategisch positioniert.

"Wir freuen uns, mit Coinbase die nächste Ära der globalen Krypto-Derivate einzuleiten", sagte Luuk Strijers, CEO von Deribit. "Als führende Plattform für Krypto-Optionen haben wir ein starkes, profitables Geschäft aufgebaut. Diese Übernahme beschleunigt unsere Vision und bietet Händlern noch mehr Möglichkeiten unter einer vertrauenswürdigen Marke."

