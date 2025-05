Der Dow Jones stieg am Donnerstag um 650 Punkte und erreichte 41.750.Die Trump-Administration hat ein vorläufiges Handelsabkommen mit dem Vereinigten Königreich angekündigt.Die tatsächlichen Details des Handelsabkommens lassen weiterhin breite US-Zölle auf die meisten Waren bestehen. Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) gewann am Donnerstag an Boden ...

