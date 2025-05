The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 08.05.2025.Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 08.05.2025ISIN NameGB00BYQ94H38 ONCIMMUNE HLDNGS LS-,01CA5543247079 MACDONALD MNS EXPL. ACA58404N2086 MEDARO MINING CORP NEWCA9895892052 ZIMTU CAPITAL CORP.SE0005677135 BUFAB AB O.N.US6960775020 PALATIN TECHS DL-,01