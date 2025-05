The following instruments on XETRA do have their first trading 09.05.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 09.05.2025Aktien1 CA05335Q1072 AutoZone Inc. CDR2 CA61692D1069 Morgan Stanley CDR3 KYG9572D1034 Webull Corp.4 JP3119820003 Astroscale Holdings Inc.5 US44853H1086 Huuuge Inc.6 SE0025010671 Bufab AB7 CA58404N3076 Medaro Mining Corp.8 CA9895895022 Zimtu Capital Corp.Anleihen/ETF1 US09062XAM56 Biogen Inc.2 ES0001351610 Comunidad Autónoma de Castilla y Léon3 US44107TBD72 Host Hotels & Resorts L.P.4 XS3069320474 NatWest Group PLC5 XS2853512270 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)6 XS3070032365 Booking Holdings Inc.7 US25746UDY29 Dominion Energy Inc.8 XS2783648012 European Bank for Reconstruction and Development9 US37045VBA70 General Motors Co.10 US855244BM06 Starbucks Corp.11 DE000DW6AH08 DZ BANK AG12 DE000DW6AHZ7 DZ BANK AG13 DE000DW6AHY0 DZ BANK AG14 XS3072230744 Iberdrola Finanzas S.A.15 US02666TAK34 American Homes 4 Rent L.P.16 US231021BA37 Cummins Inc.17 US231021AZ96 Cummins Inc.18 US231021AY22 Cummins Inc.19 XS3071203056 Eaton Capital Unlimited Co.20 AT0000A3LMM1 Hypo Vorarlberg Bank AG21 XS3069338336 Lloyds Banking Group PLC22 XS3069320714 NatWest Group PLC23 BE0390217835 Wallonne, Région24 XS3067881832 Westpac Banking Corp.25 ES0413900988 Banco Santander S.A.26 XS3070067072 Elisa Oyj27 XS3069291782 HSBC Holdings PLC28 FR001400ZKQ1 Société Générale S.A.29 US09062XAL73 Biogen Inc.30 US09062XAN30 Biogen Inc.31 US37045VBC37 General Motors Co.32 US37045VBB53 General Motors Co.33 CH1446452307 Zürcher Kantonalbank34 IE000UFAX9L6 Goldman Sachs Alpha Enhanced World Equity Active UCITS ETF35 IE000RITWOD4 Goldman Sachs Alpha Enhanced Europe Equity Active UCITS ETF