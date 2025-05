UTRECHT, Niederlande und CAMBRIDGE, Massachusetts, May 08, 2025. (Nasdaq: MRUS), ein Onkologieunternehmen, das innovative, multispezifische Antikörper in voller Länge (Biclonics® und Triclonics®) entwickelt, hat heute bekanntgegeben, dass Dr. Bill Lundberg, President und Chief Executive Officer von Merus, an einem Kamingespräch auf der BofA Securities 2025 Health Care Conference am Donnerstag, 15. Mai 2025, um 8:40 Uhr PT/11:40 Uhr ET teilnehmen wird.

Der Webcast der Präsentation wird zeitgleich auf der Investorenseite der Website des Unternehmens verfügbar sein. Die archivierte Präsentation steht dort für eine begrenzte Zeit nach der Veranstaltung zur Verfügung.

Über Merus

Merus ist ein Onkologieunternehmen, das innovative bispezifische und trispezifische Antikörpertherapeutika mit der Bezeichnung Multiclonics ® entwickelt. Multiclonics® werden mittels Standardverfahren der Branche hergestellt und haben in vorklinischen und klinischen Studien gezeigt, dass sie mehrere der gleichen Eigenschaften wie herkömmliche humane monoklonale Antikörper aufweisen, wie z. B. eine lange Halbwertszeit und eine geringe Immunogenität. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Merus und auf LinkedIn .

