USA vs. China: Krieg der seltenen Erden! And the winner is ...

Dieses Unternehmen ist einer der Hauptprofiteure des eskalierenden Zollstreits!

Krieg der seltenen Erden!

Es entfacht sich aktuell ein "Krieg der Seltenen Erden", der die zunehmenden geopolitischen Spannungen und wirtschaftlichen Rivalitäten rund um den Zugang, die Kontrolle und die Verarbeitung Seltener Erden widerspiegelt.

Denn Seltene Erden sind unverzichtbar für Hochtechnologie (z.?B. Smartphones, Windturbinen, Elektromotoren), Rüstung (z.?B. Lenkwaffen, Radar, Satelliten) und Grüne Energie (z.?B. Batterien, Photovoltaik). China kontrolliert dabei über 60?% der globalen Förderung und nahezu die gesamte Weiterverarbeitung. Die USA und Europa wollen dagegen ihre Abhängigkeit drastisch reduzieren.

Aktuelle politische Spannungen (z.?B. der Zollstreit zwischen USA und China oder auch ungeklärte Taiwanfragen) erhöhen das Risiko von Exportstopps, wie dies bereits 2010 gegenüber Japan geschehen. Die Wirtschaftsmächte investieren deshalb aggressiv in Explorationsfirmen, Recycling-Technologien und neue Lieferketten.

Der "Krieg der Seltenen Erden" ist somit kein klassischer militärischer Konflikt, sondern ein strategischer Rohstoffwettlauf, in dem wirtschaftliche Macht, technologische Souveränität und geopolitischer Einfluss auf dem Spiel stehen!

+++ Die nationale Sicherheit und Rohstoffsouveränität der USA im Fokus +++

US Critical Metals Corp. (WKN: A414N9) spezialisiert sich auf die Sicherung der US-amerikanischen Versorgung mit kritischen Metallen, die für die Energiewende, Elektromobilität und nationale Sicherheit von großer strategischer Bedeutung sind.

Das Unternehmen verfolgt das Ziel, die Vereinigten Staaten von der Abhängigkeit von Importen kritischer Metalle zu befreien. In einer Zeit, in der die Nachfrage nach Lithium, Kobalt, Seltenen Erden und Uran exponentiell wächst, positioniert sich USCM als Schlüsselakteur für die nationale Versorgungssicherheit!

US Critical Metals Corp. zielt dabei auf fünf Projekte ab in äußerst rechtssicheren US-Mining-Jurisdiktionen mit Fokus auf Lithium, Kobalt, Seltene Erden und Uran:

Clayton Ridge Lithium (Nevada): Lithiumprojekt in der Nähe des Clayton Valley, der einzigen Lithium-produzierenden Region der USA

McDermitt Lithium East Project (Nevada): Projekt im McDermitt-Becken, das potenziell das größte Lithiumvorkommen der USA beherbergt

Sheep Creek REE (Montana): Projekt mit Fokus auf Seltene Erden

Haynes Cobalt (Idaho): Kobaltprojekt im Idaho Cobalt Belt

Long Canyon (Idaho): Projekt mit Uran- und Vanadiumvorkommen

Quelle: US Critical Metals Corp.

Durch diese Explorationsprojekte und einem erfahrenen Managementteam strebt das Unternehmen an, einen Beitrag zur Versorgungssicherheit und zur Förderung der grünen Wirtschaft der Vereinigten Staaten von Amerika zu leisten!

Um nur mal das Seltene Erden Projekt "Sheep Creek" herauszupicken: Die USA verfügen lediglich über 1,7?% der weltweiten Reserven an Seltenen Erden, werden jedoch voraussichtlich einen erheblichen Teil der künftigen, ungeplanten Nachfrage decken müssen, die für den Ausbau der Elektromobilität und der nationalen Verteidigungsindustrie erforderlich ist.

Quelle: US Critical Metals Corp.

Rückenwind durch staatliche Unterstützung!

Der "Inflation Reduction Act" stellt in diesem Zusammenhang das zentrale Klimapolitik-Instrument der US-Regierung dar. Er verfolgt das Ziel, die Abhängigkeit der USA von ausländischen Lieferketten für kritische Rohstoffe, deren Verarbeitung und zugehörige Technologien deutlich zu reduzieren.

Volumen: 369 Milliarden USD für Programme zur Energiesicherheit und zum Klimaschutz über die nächsten zehn Jahre.

Ziel: Stärkung der inländischen Produktion und Förderung strategischer Rohstoffe - insbesondere für die Energiewende (Batterien, E-Mobilität, erneuerbare Energien).

Unternehmen wie USCM, die sich auf kritische Metalle in den USA konzentrieren, profitieren direkt durch ein günstiges Investitionsumfeld und potenzielle Förderprogramme.

Der "Rare Earth Elements & Critical Minerals Act" zielt darüber hinaus ab, die US-Produktion und -verarbeitung von Seltenen Erden und kritischen Mineralien zu fördern, da diese als Schlüsselrohstoffe für Hightech, Verteidigung und die Energiewende gelten:

Ausbau staatlicher Unterstützung für den Abbau strategischer Rohstoffe in den USA.

Förderung von Investitionen der Privatwirtschaft in neue Technologien und Innovationen.

Beschleunigung von Genehmigungsverfahren für Projekte und Umweltprüfungen.

Der rechtliche Rahmen schafft ideale Bedingungen für Explorationsfirmen wie USCM, Projekte schneller zur Marktreife zu bringen und Investoren langfristige Stabilität zu bieten.

FAZIT: US Critical Metals Corp. (WKN: A414N9) befindet sich genau zur rechten Zeit am rechten Ort, um maximal von den geopolitischen Spannungen und Entwicklungen zu profitieren! Und dies mit einem enormen Hebel auf die zunehmend geopolitischen Spannungen! Lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen!

