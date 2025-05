Berlin - Die Bundesländer drängen den neuen Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) dazu, die Abwanderung von Fluggesellschaften aus Deutschland zu stoppen, damit auch Flugtickets wieder günstiger werden. Die staatlichen Standortkosten für die Airlines seien in den letzten Jahren stark gestiegen, heißt es in einem Bericht des "Arbeitskreises Luftverkehr" der Verkehrsministerkonferenz, über den die "Rheinische Post" (Freitagausgabe) berichtet. "Deutschland wird als Ziel gemieden", so das Gremium. Reduziert werden müssten daher die nationale Luftverkehrssteuer, die Luftsicherheits- und die Flugsicherungsgebühren, so die Forderung der Verkehrsminister der Länder an die Bundesregierung. Die Tourismusexpertin der Union, Anja Karliczek (CDU), sagte, der Koalitionsvertrag von Union und SPD sehe notwendige Maßnahmen vor. "Deutsche Flughäfen müssen wieder wie eine Spinne im Netz des europäischen Tourismus werden", so die CDU-Politikerin. "Davon profitieren deutsche Touristen, aber auch unsere touristischen Destinationen, die in harter internationaler Konkurrenz stehen", sagte Karliczek.