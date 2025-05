Frisch, regional, nachhaltig - so präsentiert sich Deutschlands erster Supermarkt aus Holzbausteinen: der neue EDEKA Popko in der Neudammstraße 111 in Braunschweig-Lamme. Mit dem neuen Vollsortimenter im innovativen und umweltfreundlichen Holzbau stellen der selbstständige Einzelhändler Andreas Popko und sein 42-köpfiges Markt-Team ab sofort die Nahversorgung in...

Den vollständigen Artikel lesen ...