Ein Innovationsprojekt namens "GO Valueberry", das von Organisationen wie dem andalusischen branchenübergreifenden Verband für Erdbeeren und Beeren (Interfresa) und der Stiftung Valle de los Pedroches Agrifood Research and Quality Center Foundation entwickelt wurde, soll die andalusische Blaubeerproduktion ankurbeln, berichtet FyH.es. Bildquelle: Pixabay In den...

Den vollständigen Artikel lesen ...