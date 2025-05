EQS-News: GESCO SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

GESCO SE veröffentlicht 3-Monatsbericht 2025



09.05.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Erwartungsgemäßer Start ins Geschäftsjahr 2025

Auftragseingang auf Vorjahresniveau (Vj. adjusted 132,8 Mio. €)

Umsatz 6% höher (Vj. adjusted 114,7 Mio. €) Die im Prime Standard notierte GESCO SE hat heute ihre Quartalsmitteilung für das erste Quartal 2025 veröffentlicht. Das erste Quartal wird weiterhin durch die rezessiven Tendenzen in Deutschland und insbesondere im Maschinenbau und die weiterhin instabile Weltlage geprägt. Die Nachfragesituation bei unseren Tochtergesellschaften hat sich insgesamt stabilisiert, auch wenn hier eine sehr heterogene Entwicklung zu beobachten ist. Während einige Tochtergesellschaften nach wie vor mit einer niedrigen Nachfrage konfrontiert sind, zeichnet sich bei anderen bereits eine Stabilisierung und teilweise leichte Verbesserung ab. Bei den in der heutigen Quartalsmitteilung gegenübergestellten Quartalszahlen des ersten Quartals 2025 und des ersten Quartals 2024 ist zu beachten, dass es wesentliche Veränderungen zum Jahreswechsel gegeben hat. Die Tochtergesellschaft AstroPlast wurde im Dezember 2024 im Rahmen eines Management-Buyouts veräußert. Die Geschäftsbereiche Gießerei und Stahlwerk bei der Doerrenberg wurden mit Wirkung zum 31.12.2024 verkauft. Sowohl die veräußerten Geschäftsbereiche als auch die AstroPlast sind in dem Zahlenwerk des ersten Quartals 2024 enthalten. Darüber hinaus hat die GESCO SE zum 1. Januar 2025 eine neue Segmentierung ihrer Portfoliounternehmen vorgenommen. Zur besseren Vergleichbarkeit wird in der Quartalsmitteilung das Vorjahr teilweise um die verkauften Unternehmen und Geschäftsbereiche bereinigt und dann als Vorjahr "adjusted" ausgewiesen. In der Segmentberichterstattung wird die AstroPlast außerhalb der neuen Segmente zusammen mit GESCO SE und anderen Gesellschaften gezeigt, während die verkauften Geschäftsbereiche der Doerrenberg im Segment Materials Refinement & Distribution im Vorjahr enthalten sind. Das erste Quartal 2025 hat sich wie erwartet entwickelt und so ist derzeit allenfalls eine moderate Belebung festzustellen. Gerade die für GESCO besonders relevante Branche Maschinen- und Anlagenbau ist nicht zuletzt durch die Wirtschaftspolitik der USA weiterhin stark verunsichert, was die Nachfrage bremst. Vor dem Hintergrund der beschriebenen Rahmenbedingungen entwickelte sich der Auftragseingang im ersten Quartal zufriedenstellend. Vor allem durch die sehr guten Auftragseingänge bei der SVT lag dieser im Berichtszeitraum über alle Segmente 8,5% höher als die Umsatzerlöse. Der Auftragseingang lag mit 132,1 Mio. € in etwa auf dem Vorjahresniveau adjusted von 132,8 Mio. €. Der Konzernumsatz ging moderat um 2,1% auf 121,7 Mio. € im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (Q1 2024: 124,3 Mio. €) zurück. Adjustiert um die verkauften Aktivitäten ergibt sich eine Erhöhung um 6,1% (Vj adjusted: 114,7 Mio. €). Das EBIT stieg moderat im Berichtszeitraum auf 4,1 Mio. € (Q1 2024: 4,0 Mio. €). Der Konzernüberschuss nach Anteilen Dritter erreichte 2,0 Mio. (Q1 2024: € 1,8 Mio. €). Das Ergebnis je Aktie beträgt damit 0,19 € (Q1 2024: 0,16 €). Die vollständige 3-Monatsmitteilung 2025 kann unter www.gesco.de/investor-relations/finanzberichte abgerufen werden. Wesentliche Kennzahlen (IFRS) GESCO-Konzern: in T€ 01.01.2025 - 31.03.2025 01.01.2024 - 31.03.20241) Veränderung

Auftragseingang 132.087 142.293 -7,2% Umsatz 121.712 124.297 -2,1% EBITDA 8.164 8.555 -4,6% EBIT 4.099 4.037 1,5% ROS in % 3,4% 3,2% 12 bp EBT 3.155 2.901 8,8% Konzernergebnis 2) 2.017 1.786 12,9% Ergebnis je Aktie in € 0,19 0,16 21,8% Schlusskurs in € 3) 16,00 17,45 -8,3% Mitarbeiter4) 1.471 1.838 -19,9%

1) Inklusive der Ende 2024 verkauften Geschäftsbereiche Gießerei und Stahl sowie AstroPlast 2) Nach Anteilen Dritter 3) XETRA-Schlusskurs zum Bilanzstichtag 4) Anzahl zum Bilanzstichtag, ohne Auszubildende Über GESCO: Die GESCO SE ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in Materials Refinement & Distribution, Lifescience & Healthcare und Industrial Assets & Infrastructure. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet GESCO institutionellen und privaten Anlegern den Zugang zu einem Portfolio von Hidden Champions des industriellen Mittelstands. Kontakt: Peter Alex

Head of Investor Relations & Communications Tel. +49 (0) 202 24820-18

E-Mail: ir@gesco.de

Internet: www.gesco.de



09.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com