EUR/USD könnte an Boden verlieren, da der US-Dollar Unterstützung durch nachlassende Handels Spannungen erhält.Präsident Trump kündigte ein "großes" Handelsabkommen mit dem Vereinigten Königreich an, obwohl die wichtigsten Zölle bei 10% bleiben.Die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fielen in der Woche bis zum 3. Mai auf 228.000 und übertrafen damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...