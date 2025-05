© Foto: Stefan Sauer - picture alliance/dpa

Im Gegensatz zu Öl- und Kohlelieferungen unterliegen Importe von russischem Gas bislang keinen EU-Sanktionen. Das könnte sich ändern: Die EU-Kommission plant, auch hier schärfer durchzugreifen. GTT freut sich darauf!Die EU-Kommission plant ein vollständiges Importverbot von russischem Gas bis Ende 2027 und will dabei in zwei Stufen vorgehen. Bereits Ende dieses Jahres sollen kurzfristige Gaskäufe am Spotmarkt unterbunden und im Anschluss neue Lieferverträge untersagt werden. Hintergrund ist der anhaltende Anteil russischen Gases an den EU-Importen: 2024 entfielen laut der Kommission rund 19 Prozent der Gaslieferungen auf Russland, etwa ein Drittel davon aus kurzfristigen …