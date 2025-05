Hannover und Mannheim sind zwei Städte, die ihre industrielle Vergangenheit für einen modernen Wirtschaftsaufschwung nutzen. Obwohl sie geographisch nicht gerade nahe beieinanderliegen, haben sie doch einiges gemeinsam. Beide waren einst stark von klassischen Industriezweigen geprägt und befinden sich heute in einem faszinierenden Transformationsprozess, in dem sowohl neue Branchen aufblühen als auch die gewachsenen Strukturen an Bedeutung gewinnen. ...

