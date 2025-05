EQS-News: clearvise AG / Schlagwort(e): Zwischenbericht

Zwischenmitteilung Q1 2025: clearvise behauptet sich in herausforderndem Marktumfeld



Zwischenmitteilung Q1 2025: clearvise behauptet sich in herausforderndem Marktumfeld Konzernumsatz von 9,2 Mio. EUR

Bereinigtes EBITDA beträgt 5,6 Mio. EUR

Gesamtproduktion erreicht 105,1 GWh, PV-Anteil deutlich gestiegen

Prognose für Geschäftsjahr 2025 bestätigt Frankfurt, 09. Mai 2025 - Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Portfolio aus Wind- und PV-Anlagen, hat heute ihre Zwischenmitteilung für das erste Quartal 2025 veröffentlicht. Trotz schwieriger Witterungsverhältnisse und volatiler Strommärkte zeigte clearvise eine stabile operative Entwicklung.



Manuel Sieth, CFO der clearvise AG, kommentiert: "Das erste Quartal war durch herausfordernde Windverhältnisse geprägt. Umso erfreulicher ist es, dass wir unser Portfolio durch den Netzanschluss eines PV-Projekts in Frankreich und eine neue clearPARTNERS-Kooperation in Italien gezielt stärken konnten. Mit dem konsequenten Ausbau unserer PV-Kapazitäten stärken wir die Diversifizierung und erhöhen die Resilienz unseres Geschäftsmodells. Daher bestätigen wir unseren Ausblick für 2025 und blicken mit Zuversicht auf die kommenden Quartale."



Operativ stabile Entwicklung in volatilem Marktumfeld

Im Berichtszeitraum erzielte clearvise Umsatzerlöse in Höhe von 9,2 Mio. EUR (Q1 2024: 10,2 Mio. EUR). Der Rückgang ist im Wesentlichen auf schwache Windverhältnisse in allen Märkten zurückzuführen. Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA lag im ersten Quartal 2025 bei 5,6 Mio. EUR und damit rund 21,8% unter dem Vorjahreswert (Q1 2024: 7,2 Mio. EUR). Der operative Cashflow konnte hingegen auf 8,1 Mio. EUR gesteigert werden (Q1 2024: 6,1 Mio. EUR) - ein Anstieg um rund 33%, der die solide Ertragskraft des Geschäfts trotz volatiler Rahmenbedingungen unterstreicht. Mit einer Eigenkapitalquote von rund 41% zum 31. März 2025 ist clearvise solide finanziert und gut aufgestellt, um sich auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld weiterhin stabil zu entwickeln.



Die Stromproduktion betrug im Berichtszeitraum 105,1 GWh (Q1 2024: 115,9 GWh) und lag damit rund 9% unter dem Vorjahreswert - ebenfalls hauptsächlich bedingt durch das windarme Quartal. Die Photovoltaikanlagen konnten diesen Effekt jedoch teilweise kompensieren und erzielten ein Produktionsplus von 47% gegenüber dem Vergleichszeitraum.



Strategischer Fortschritt durch gezielten Portfolioausbau

Im Berichtszeitraum nahm clearvise den französischen PV-Park "Chassiecq" ans Netz und erhöhte damit die installierte Gesamtleistung auf über 350 MWp. Zudem startete der Bau des Windparks "Weilrod 2" (18,6 MWp), dessen Inbetriebnahme für das dritte Quartal 2025 geplant ist. Die Projektpipeline wurde durch die Partnerschaft mit dem italienischen PV-Planungsbüro OPA United gestärkt. Im Rahmen des clearPARTNERS-Programms sollen weitere Photovoltaikanlagen in Nord- und Mittelitalien entwickelt werden.



Ergänzend unterzeichnete clearvise im April den Kaufvertrag für das deutsche Agri-PV-Projekt "Triticum" (16,75 MWp), das Anfang 2026 mit einem gesicherten 20-jährigen Einspeisetarif in Betrieb genommen werden soll. Darüber hinaus wurde für einen Teil des französischen PV-Projekts "La Chatre" (rund 71,5 MWp), eine der größten Co-Entwicklungen der Gesellschaft, ein langfristiger Einspeisetarif gesichert.



Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt

Die Gesellschaft bestätigt ihren Ausblick für das laufende Geschäftsjahr. Unter Berücksichtigung der in Betrieb befindlichen sowie der im Bau befindlichen Projekte rechnet der Vorstand mit einer Jahresstromproduktion zwischen 529 und 557 GWh. Der Umsatz auf Basis gesicherter Preise wird in einer Spanne von ca. 43,3 Mio. EUR bis 45,5 Mio. EUR erwartet. Das bereinigte Konzern-EBITDA soll zwischen 27,1 Mio. EUR und 29,2 Mio. EUR liegen.



Die vollständige Zwischenmitteilung Q1 2025 steht auf der Unternehmenswebseite in der Rubrik Investor Relations unter clearvise.de zur Verfügung.





Über clearvise

Die clearvise AG ist ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Beteiligungsportfolio aus onshore Wind- und Solarparks.



Auf Basis einer Drei-Säulen-Akquisitionsstrategie konzentriert sich die Gesellschaft darauf, ihr Portfolio profitabel auszubauen und schafft mit den individuellen Modellen clearSWITCH, clearPARTNERS und clearVALUE Mehrwert für alle Beteiligten. Die Aktie der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) ist seit 2011 börsennotiert und wird aktuell im Freiverkehr verschiedener deutscher Börsen sowie via XETRA gehandelt (www.clearvise.com).





Kontakt Unternehmenskontakt Medienkontakt clearvise AG Kirchhoff Consult GmbH Investor Relations Team clearvise Jan Hutterer Tel.: +49 69 2474 3922 0 Tel.: +49 40 60 91 86 65 E-Mail: ir@clearvise.com E-Mail: clearvise@kirchhoff.de



